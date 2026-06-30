आलिया भट्ट ने 'अल्फा' के लिए ली तगड़ी फीस, जानिए बॉबी देओल और अनिल कपूर को मिले कितने करोड़

'अल्फा' में बॉबी-अनिल को मिली कितनी फीस?

आलिया इस फिल्म में बड़े सितारों से सजी कास्ट का नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे नाम शामिल हैं।

इन दोनों को अपनी भूमिकाओं के लिए 6-6 करोड़ रुपये मिले हैं। इन फीस के आंकड़े फिल्म की टीम के सदस्यों के बीच वेतन के बड़े अंतर को उजागर करते हैं।

'अल्फा' आलिया के लिए भी एक बड़ा मौका है, क्योंकि यह उनकी पहली ऐक्शन-प्रधान मुख्य भूमिका है। यश राज फिल्म्स के स्पाय यूनिवर्स ने 'एक था टाइगर', 'वार' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और 'अल्फा' इस कड़ी में एक ताजा, महिला-प्रधान कहानी जोड़ रही है।