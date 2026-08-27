जानिए OTT पर कब और कहां देख पाएंगे आलिया भट्ट-शरवरी की फिल्म 'अल्फा'?

फिल्म में आलिया ने सीता का किरदार निभाया है, जो RAW एजेंट है और बॉबी देओल के कर्नल फतेह उसे एक सुपर-सोल्जर में बदल देते हैं।

कहानी धोखा, बदला और 'अल्फा' नाम के एक ताकतवर सीरम के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें शरवरी ने सीता की बिछड़ी हुई जुड़वां बहन दुर्गा कौल का किरदार निभाया है।

फिल्म में आपको अनिल कपूर भी देखने को मिलेंगे, वहीं ऋतिक रोशन भी अपनी फिल्म 'वॉर' के कबीर के किरदार में नजर आएंगे।

YRF स्पाई यूनिवर्स की यह सातवीं फिल्म है (इसमें 'एक था टाइगर' और 'पठान' जैसी फिल्में भी शामिल हैं)। 'अल्फा' इस फ्रेंचाइजी में एक नया मोड़ लेकर आती है, क्योंकि इसमें महिला किरदार मुख्य भूमिकाओं में हैं।