जानिए OTT पर कब और कहां देख पाएंगे आलिया भट्ट-शरवरी की फिल्म 'अल्फा'?
आलिया भट्ट और शरवरी की दमदार स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' 28 अगस्त, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
जुलाई में यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म बनी, जिसकी कमान महिला किरदारों के हाथ में है।
100 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले, फिल्म ने 99.10 करोड़ रुपये कमाए। बॉक्स ऑफिस पर यह अपनी लागत मुश्किल से ही निकाल पाई, लेकिन फिर भी इस साल बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही।
बॉबी ने आलिया को बनाया RAW एजेंट
फिल्म में आलिया ने सीता का किरदार निभाया है, जो RAW एजेंट है और बॉबी देओल के कर्नल फतेह उसे एक सुपर-सोल्जर में बदल देते हैं।
कहानी धोखा, बदला और 'अल्फा' नाम के एक ताकतवर सीरम के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें शरवरी ने सीता की बिछड़ी हुई जुड़वां बहन दुर्गा कौल का किरदार निभाया है।
फिल्म में आपको अनिल कपूर भी देखने को मिलेंगे, वहीं ऋतिक रोशन भी अपनी फिल्म 'वॉर' के कबीर के किरदार में नजर आएंगे।
YRF स्पाई यूनिवर्स की यह सातवीं फिल्म है (इसमें 'एक था टाइगर' और 'पठान' जैसी फिल्में भी शामिल हैं)। 'अल्फा' इस फ्रेंचाइजी में एक नया मोड़ लेकर आती है, क्योंकि इसमें महिला किरदार मुख्य भूमिकाओं में हैं।