'लव एंड वॉर' के बाद आलिया भट्ट-संजय लीला भंसाली का बड़ा धमाका, फिर शुरू होगी 'इंशाअल्लाह'

संजय अभी कास्टिंग फाइनल करने से पहले कहानी पर फिर से काम कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इसमें कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जो सबको हैरान कर देंगे।

सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं और शाहरुख खान ने भी अभी इस फिल्म के लिए हां नहीं की है। ऐसे में हो सकता है कि फिल्म में कुछ युवा अभिनेताओं को मौका मिले।

आलिया की पिछली फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि संजय के साथ उनकी यह अगली फिल्म जरूर कुछ खास होगी।

जल्द ही वह रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ 'लव एंड वॉर' में भी नजर आएंगी।