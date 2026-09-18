अभिनेत्री ने लिखा, 'जैसा कि अनुशंसाओं में बताया गया है। @mybmc इससे हमारे बच्चों के सीखने और आगे बढ़ने के लिए उज्जवल और बेहतर सुविधाओं से लैस स्थान बनाने में मदद मिलेगी।'

उनके मुताबिक, बेहतर स्कूल तैयार करने की योजना संबंधित स्थानीय सिफारिशों के आधार पर होगी।

बता दें, प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू हुआ है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत जन सेवा, जनभागीदारी, रक्तदान, स्वच्छता और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को आयाेजित किया जाएगा।