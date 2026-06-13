अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज 'राख', 'रंगा-बिल्ला केस' से प्रेरित है अली फजल की ये क्राइम थ्रिलर मनोरंजन Jun 13, 2026

अमेजन प्राइम वीडियो पर एक नई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'राख' रिलीज हो गई है। ये 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी एक डार्क और सस्पेंस से भरपूर कहानी है, जो भारत के मशहूर 'रंगा-बिल्ला केस' से प्रेरित है।

सीरीज में अली फजल मुख्य भूमिका में हैं, जो सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव का किरदार निभा रहे हैं। कहानी में उनका सामना एक ऐसे पेचीदा अपहरण केस से होता है, जिसकी जांच करते-करते वे अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अली फजल के अलावा इस सीरीज में सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।