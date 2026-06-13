अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज 'राख', 'रंगा-बिल्ला केस' से प्रेरित है अली फजल की ये क्राइम थ्रिलर
अमेजन प्राइम वीडियो पर एक नई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'राख' रिलीज हो गई है। ये 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी एक डार्क और सस्पेंस से भरपूर कहानी है, जो भारत के मशहूर 'रंगा-बिल्ला केस' से प्रेरित है।
सीरीज में अली फजल मुख्य भूमिका में हैं, जो सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव का किरदार निभा रहे हैं। कहानी में उनका सामना एक ऐसे पेचीदा अपहरण केस से होता है, जिसकी जांच करते-करते वे अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अली फजल के अलावा इस सीरीज में सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
धीमी रफ्तार के बावजूद 'राख' का दमदार अभिनय इसकी जान
अली फजल ने सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव का किरदार बखूबी निभाया है। वे अपने फर्ज और निजी मुश्किलों के बीच ऐसा संतुलन बनाते दिखते हैं, जो किरदार को बेहद असली बनाता है। सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर ने भी अपने दमदार अभिनय से कहानी को काफी मजबूत किया है।
हालांकि, कुछ एपिसोड में कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है या वो थोड़ी अनुमानित लगने लगती है, फिर भी 'राख' अपनी शानदार अदाकारी और कड़क माहौल की वजह से देखने लायक बन जाती है।