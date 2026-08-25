'मिर्जापुर: द मूवी' से पहले अली फजल की इन फिल्मों का मजा लेना न भूलें

'मिर्जापुर: द मूवी' में अली फजल को देखने से पहले OTT पर देखें उनकी ये फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 09:00 pm Aug 25, 202609:00 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अली फजल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। ऐसे में बड़े पर्दे पर अली को देखने से पहले आप OTT पर उनकी कुछ शानदार फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं उनकी बेहतरीन फिल्मों के बारे में।