अली फजल फिर मचाएंगे OTT पर तहलका

अली फजल की नई सीरीज 'राख' का ऐलान, जानिए कब और कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 04:13 pm May 29, 202604:13 pm

क्या है खबर?

अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इससे पहले अभिनेता अपनी नई सीरीज 'राख' के जरिए दर्शकों को तोहफा देने आ रहे हैं, जिसमें सोनाली बेंद्रे भी हैं। इसका निर्देशन प्रोसित रॉय ने किया है, जिन्हें 'पाताल लोक' जैसी चर्चित सीरीज के लिए जाना जाता है। लेखन व सह-निर्देशन अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने मिलकर किया है। पोस्टर के साथ सीरीज की वैश्विक रिलीज का ऐलान कर दिया गया है।