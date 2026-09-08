एलन मस्क की नई डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर हुआ लॉन्च, जानिए इसे देख क्या बोले लोग?

लगभग 4 घंटे लंबी यह डॉक्यूमेंट्री एलन के कई बड़े कदमों को समेटती है। इसमें रॉकेट लॉन्च करने से लेकर ट्विटर (जो अब एक्स हो गया है) में बड़े बदलाव लाने तक, सब कुछ शामिल है।

ट्रेलर में जहां एक तरफ रॉकेट के शानदार लॉन्च के दृश्य हैं, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में एलन को लेकर की गई टिप्पणियों को भी दिखाया गया है।

इन टिप्पणियों में उन्हें 'असली जिंदगी का आयरन मैन' से लेकर 'साफ तौर पर क्रूर और स्वार्थी' तक कहा गया है। ट्रेलर का अंत उन्हें 'धरती का सबसे बेलगाम आदमी' बताने वाले एक दमदार वाक्य से होता है।

बता दें कि एलन ने इस फिल्म में कोई भागीदारी नहीं की है और उन्होंने इसे 'हिट पीस' (बदनामी के मकसद से बनी फिल्म) बताया है।