एलन मस्क की नई डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर हुआ लॉन्च, जानिए इसे देख क्या बोले लोग?
एलेक्स गिबनी के निर्देशन में बनी नई डॉक्यूमेंट्री 'मस्क' का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ है। यह फिल्म एलन मस्क के तूफानी सफर और उन्होंने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, उसे करीब से दिखाती है।
यह फिल्म 8 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार दिखाई जाएगी। इसके बाद इसे टोरंटो में भी पेश किया जाएगा। फिर, 16 अक्टूबर 2026 को यह बड़े पैमाने पर दुनिया भर में रिलीज होगी।
'मस्क' के ट्रेलर में रॉकेट के साथ आलोचनाओं का भी मेल
लगभग 4 घंटे लंबी यह डॉक्यूमेंट्री एलन के कई बड़े कदमों को समेटती है। इसमें रॉकेट लॉन्च करने से लेकर ट्विटर (जो अब एक्स हो गया है) में बड़े बदलाव लाने तक, सब कुछ शामिल है।
ट्रेलर में जहां एक तरफ रॉकेट के शानदार लॉन्च के दृश्य हैं, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में एलन को लेकर की गई टिप्पणियों को भी दिखाया गया है।
इन टिप्पणियों में उन्हें 'असली जिंदगी का आयरन मैन' से लेकर 'साफ तौर पर क्रूर और स्वार्थी' तक कहा गया है। ट्रेलर का अंत उन्हें 'धरती का सबसे बेलगाम आदमी' बताने वाले एक दमदार वाक्य से होता है।
बता दें कि एलन ने इस फिल्म में कोई भागीदारी नहीं की है और उन्होंने इसे 'हिट पीस' (बदनामी के मकसद से बनी फिल्म) बताया है।