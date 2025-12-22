'बॉर्डर 2' में अक्षय खन्ना की होगी वापसी? इन अभिनेताओं के भी शामिल होने की चर्चा
क्या है खबर?
अभिनेता सनी देओल आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी किया था जिसने प्रशंसकों की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म जनवरी, 2026 में सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है जो लोगों को खुश कर सकती है। दरअसल चर्चा है कि 'बॉर्डर 2' में, अक्षय खन्ना की वापसी हो सकती है।
संकेत
अक्षय के साथ, इन अभिनेताओं की वापसी के संकेत
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' में अक्षय की वापसी होगी। उनके अलावा, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी भी फिल्म का हिस्सा होंगे। तीनों ने अपने-अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। अब निर्माताओं की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। 1997 में आई 'बॉर्डर' में अक्षय ने सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भाखरी, सुनील ने असिस्टेंट कमांडेंट भैरों सिंह राठौर और सुदेश ने मथुरा दास का किरदार निभाया था। 'बॉर्डर 2' में तीनों अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आएंगे।
रिपोर्ट
जानिए 'बॉर्डर 2' के मुख्य किरदारों के बारे में
'बॉर्डर 2' में अक्षय, सुनील और सुदेश की वापसी पर सूत्र ने कहा, "1971 के युद्ध शुरू होने से पहले एक कार्यक्रम में पुरानी और नई फिल्मों के किरदारों का आमना-सामना होगा। यह एक शानदार विचार है क्योंकि इससे न केवल सुनील और अहान की पिता-पुत्र की जोड़ी पर्दे पर एक साथ आएगी, बल्कि यह उस बेहद लोकप्रिय फिल्म की याद भी दिलाएगी।" 'बॉर्डर 2' में सनी के अलावा, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं।