'बॉर्डर 2' में अक्षय खन्ना की होगी वापसी? इन अभिनेताओं के भी शामिल होने की चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Dec 22, 202511:10 am

अभिनेता सनी देओल आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी किया था जिसने प्रशंसकों की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म जनवरी, 2026 में सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है जो लोगों को खुश कर सकती है। दरअसल चर्चा है कि 'बॉर्डर 2' में, अक्षय खन्ना की वापसी हो सकती है।