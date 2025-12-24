'धुरंधर' की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने छोड़ी 'दृश्यम 3'? सामने आई बड़ी वजह

'धुरंधर' की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने छोड़ी 'दृश्यम 3'? सामने आई बड़ी वजह
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन तहलका मचा रही है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। उनके अभिनय की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, फिल्म से अक्षय के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। इस भारी सफलता के बीच, अक्षय से जुड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। बताया जाता है कि अभिनेता ने 'दृश्यम 3' से नाता तोड़ लिया है।
वजह
क्रिएटिव मतभेद बनी फिल्म छोड़ने की वजह
बॉलीवुड मशीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' की भारी सफलता के बाद अक्षय ने 'दृश्यम 3' में अपनी फीस बढ़ाने को कहा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अक्षय ने 'दृश्यम 3' के लिए अपने ऑनस्क्रीन लुक में बदलाव की मांग की थी। निर्माताओं के साथ क्रिएटिव मतभेद के बाद अभिनेता ने फिल्म से किनारा करने का फैसला कर लिया। हालांकि, इस दावे पर दोनों पक्षों की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
फिल्म
'दृश्यम 3' अक्टूबर, 2026 में होगी रिलीज
अजय देवगन की फ्रैंचाइजी फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने फिल्म से जुड़ा एक टीजर जारी करते हुए आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस फ्रैंचाइजी की दूसरी कड़ी यानी, 'दृश्यम 2' में अक्षय को पुलिस अधिकारी के किरदार में देखा गया था। अभिनेता द्वारा 'दृश्यम 3' छोड़ने की खबर ऐसे समय में आई है, जब चर्चा है कि रणवीर ने भी 'धुरंधर' की सफलता के बीच 'डॉन 3' से किनारा कर लिया है।