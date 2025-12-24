अक्षय खन्ना ने छोड़ी 'दृश्यम 3'?

'धुरंधर' की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने छोड़ी 'दृश्यम 3'? सामने आई बड़ी वजह

लेखन ज्योति सिंह 09:44 am Dec 24, 202509:44 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन तहलका मचा रही है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। उनके अभिनय की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, फिल्म से अक्षय के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। इस भारी सफलता के बीच, अक्षय से जुड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। बताया जाता है कि अभिनेता ने 'दृश्यम 3' से नाता तोड़ लिया है।