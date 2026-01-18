'रेस 4' में अक्षय खन्ना की वापसी? निर्माता ने एक झटके में खत्म किया सारा सस्पेंस

फिल्म 'धुरंधर' की धमाकेदार सफलता के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई थी कि अक्षय खन्ना एक बार फिर अपनी सबसे चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी 'रेस' में वापसी करने वाले हैं। फैंस को उम्मीद थी कि 'रेस 4' में अक्षय और सैफ अली खान की जोड़ी फिर से पर्दे पर आग लगा देगी। हालांकि, अब फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने इन तमाम अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं।

बयान अक्षय से संपर्क ही नहीं किया गया- निर्माता हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ हालिया बातचीत में निर्माता रमेश तौरानी ने कहा, "नहीं, हमने अक्षय से संपर्क नहीं किया है। इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी।" उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, "अक्षय की वापसी पर कभी विचार ही नहीं किया गया था। अक्षय एक बेहतरीन अभिनेता हैं और 'धुरंधर' में उनका काम शानदार है, लेकिन 'रेस 4' की कहानी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिस किरदार का अंत हो चुका है, उसे वापस लाना मुमकिन नहीं है।"

पूर्णविराम अक्षय की वापसी पर विराम जब निर्माता से पूछा गया कि क्या अक्षय के किरदार को फिट करने के लिए कहानी में बदलाव किया जा सकता है तो उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "पहली फिल्म में अक्षय का किरदार एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिससे उनका सफर वहीं खत्म हो गया था और वो ट्रैक वैसा ही रहेगा।" इसी के साथ 'रेस' की पटरी पर अक्षय की वापसी के तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए।

खलनायकी 'रेस' में विलेन बनकर अक्षय खन्ना ने लूटी थी महफिल अक्षय 'रेस' (2008) के पहले भाग में नजर आए थे। वो फिल्म में विलेन बने थे। उन्होंने इसमें 'राजीव सिंह' नाम का किरदार निभाया था, जो सैफ (रणवीर सिंह) के छोटे भाई की भूमिका थी। फिल्म में अक्षय ने एक ऐसे भाई का किरदार निभाया, जो बाहर से तो शराबी और लापरवाह दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत शातिर और लालची है। वो अपने ही बड़े भाई (रणवीर) की जायदाद हड़पने के लिए उसकी हत्या की साजिश रचता है।

