यश के सह-कलाकार ने 'टॉक्सिक' के प्रदर्शन में दखलंदाजी से किया इनकार, कही ये बात
फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ काम करने वाले अक्षय ओबेरॉय ने हाल ही में उड़ी अफवाहों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ किया है कि यश ने फिल्म के निर्देशन में कोई दखल नहीं दिया और गीथु मोहनदास ने ही पूरी तरह से फिल्म का निर्देशन संभाला था।
अक्षय ने यूट्यूब पर 'कड़क' को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही, "मेरे अनुभव में, मैंने ऐसा कुछ होते नहीं देखा, जो दर्शक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, उन्हें अपनी राय जाहिर करने और फिल्म पर चर्चा करने का पूरा हक है।
लोग अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सेट पर मौजूद था और जानता हूं कि मुझे सिर्फ एक ही शख्स ने निर्देशित किया था, वो थीं गीथु मोहनदास। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिलेगा।"
'टॉक्सिक' उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
कियारा आडवाणी और नयनतारा जैसे बड़े सितारों वाली फिल्म 'टॉक्सिक' से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अगस्त 2026 में रिलीज होने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।
इसके बावजूद, अक्षय ने यश की तारीफ की। उन्होंने यश को कन्नड़ सिनेमा के लिए सच्चा जुनूनी बताया, भले ही फिल्म को जैसी उम्मीद थी, वैसी अंतरराष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पाई।