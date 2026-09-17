यश के सह-कलाकार ने 'टॉक्सिक' के प्रदर्शन में दखलंदाजी से किया इनकार, कही ये बात

फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ काम करने वाले अक्षय ओबेरॉय ने हाल ही में उड़ी अफवाहों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ किया है कि यश ने फिल्म के निर्देशन में कोई दखल नहीं दिया और गीथु मोहनदास ने ही पूरी तरह से फिल्म का निर्देशन संभाला था।

अक्षय ने यूट्यूब पर 'कड़क' को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही, "मेरे अनुभव में, मैंने ऐसा कुछ होते नहीं देखा, जो दर्शक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, उन्हें अपनी राय जाहिर करने और फिल्म पर चर्चा करने का पूरा हक है।

लोग अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सेट पर मौजूद था और जानता हूं कि मुझे सिर्फ एक ही शख्स ने निर्देशित किया था, वो थीं गीथु मोहनदास। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिलेगा।"