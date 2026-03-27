फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर पर आया अपडेट

'भूत बंगला' का ट्रेलर कब होगा जारी? अक्षय कुमार हॉरर-कॉमेडी में करेंगे दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 12:35 pm Mar 27, 202612:35 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी 'भूल भुलैया' (2007) एक सफल लोकप्रिय फिल्म थी। इसी शैली में अभिनेता दोबारा धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी और इसका निर्देशन भी प्रियदर्शन ने किया है। कुछ दिन पहले इसका आधिकारिक टीजर सामने आया था, जिसे लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अब जब फिल्म की रिलीज करीब है, तो आइए जानते हैं कि इसका ट्रेलर कब तक जारी किया जाएगा।