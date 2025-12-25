LOADING...
'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के 2 जबरदस्त अवतार, क्रिसमस पर मिलेगी सौगात
'वेलकम टू द जंगल' का नया वीडियो वायरल (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

लेखन नेहा शर्मा
Dec 25, 2025
12:28 pm
क्रिसमस के मौके पर अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों को एक खास तोहफा दिया है। अक्षय की ये पेशकश उनकी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से जुड़ी हुई है। फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इसे लेकर दर्शकों की बेताबी और बढ़ गई है। अक्षय ने फिल्म की पूरी टीम का वीडियो साझा कर इसकी रिलीज की जानकारी भी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।

मैं कभी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं रहा- अक्षय

अक्षय ने वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 'वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। फिल्म क्रिसमस 2026 में सिनेमाघरों में आएगी। हम में से कोई भी कभी किसी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं रहा। हम अब इस तोहफे को आपके बीच पेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग पूरी हो गई दोस्तों। शाबाश टीम। इसे बनाने में शामिल हर किसी की मेहनत काबिल-ए-तारीफ है।'

यहां देखिए वीडियो

अक्षय का डबल रोल या 2 अलग-अलग दौर?

फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख खासतौर से अक्षय के फैंस का दिन बन गया है। एक ने लिखा, 'फिल्म में अक्षय डबल रोल में हैं या 2 अलग-अलग लुक या फिर कहानी 2 अलग-अलग दौर में चलेगी।' एक कमेंट है, 'अक्षय डबल रोल से धमाका करने वाले हैं। उन्होंने क्रिसमस पर 'वेलकम टू द जंगल' से बड़ा सरप्राइज मिला है।' अक्षय के फैंस का कहना है कि ये फिल्म धमाकेदार होने वाली है।

'वेलकम टू द जंगल' में सितारों की फौज

बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर भी हैं। फिल्म में दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस और लारा दत्ता भी दर्शकों को अपनी कॉमेडी से गुदगुदाती दिखेंगी। पहले अभिनेता संजय दत्त भी इस फिल्म से जुड़े थे। उन्होंने 15 दिन फिल्म की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने इससे किनारा कर लिया।

'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त है 'वेलकम टू द जंगल' 

'वेलकम' फ्रैंचाइजी का निर्माण फिरोज नाडियाडवाला ने किया है और इसका निर्देशन अनीस बज्मी ने किया है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'वेलकम' साल 2007 में रिलीज़ हुई थी, जबकि दूसरी फिल्म 'वेलकम बैक' साल 2015 में आई। पहली फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे, वहीं दूसरी फिल्म में कैटरीना कैफ और श्रुति हासन ने अहम किरदार निभाए थे। अब इसके तीसरे भाग 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय की वापसी हुई है।

