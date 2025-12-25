'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के 2 जबरदस्त अवतार, क्रिसमस पर मिलेगी सौगात

क्रिसमस के मौके पर अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों को एक खास तोहफा दिया है। अक्षय की ये पेशकश उनकी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से जुड़ी हुई है। फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इसे लेकर दर्शकों की बेताबी और बढ़ गई है। अक्षय ने फिल्म की पूरी टीम का वीडियो साझा कर इसकी रिलीज की जानकारी भी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।

पोस्ट मैं कभी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं रहा- अक्षय अक्षय ने वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 'वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। फिल्म क्रिसमस 2026 में सिनेमाघरों में आएगी। हम में से कोई भी कभी किसी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं रहा। हम अब इस तोहफे को आपके बीच पेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग पूरी हो गई दोस्तों। शाबाश टीम। इसे बनाने में शामिल हर किसी की मेहनत काबिल-ए-तारीफ है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो Wishing one and all a very Merry Christmas from the giant cast of Welcome to the Jungle!

In cinemas 2026.

Never have I ever been part of something so big…none of us have. We can’t wait to present our gift to you. It’s a wrap, people! 🎁

Well done, gang. Such a huge effort from… pic.twitter.com/4In3yFNBg7 — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 25, 2025

अटकलें अक्षय का डबल रोल या 2 अलग-अलग दौर? फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख खासतौर से अक्षय के फैंस का दिन बन गया है। एक ने लिखा, 'फिल्म में अक्षय डबल रोल में हैं या 2 अलग-अलग लुक या फिर कहानी 2 अलग-अलग दौर में चलेगी।' एक कमेंट है, 'अक्षय डबल रोल से धमाका करने वाले हैं। उन्होंने क्रिसमस पर 'वेलकम टू द जंगल' से बड़ा सरप्राइज मिला है।' अक्षय के फैंस का कहना है कि ये फिल्म धमाकेदार होने वाली है।

स्टारकास्ट 'वेलकम टू द जंगल' में सितारों की फौज बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर भी हैं। फिल्म में दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस और लारा दत्ता भी दर्शकों को अपनी कॉमेडी से गुदगुदाती दिखेंगी। पहले अभिनेता संजय दत्त भी इस फिल्म से जुड़े थे। उन्होंने 15 दिन फिल्म की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने इससे किनारा कर लिया।