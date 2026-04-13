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क्या अक्षय कुमार का 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' बंद हो जाएगा?
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' बंद होने जा रहा

क्या अक्षय कुमार का 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' बंद हो जाएगा?

लेखन ज्योति सिंह
Apr 13, 2026
07:18 pm
क्या है खबर?

अक्षय कुमार ने गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के जरिए टीवी की दुनिया में धमाकेदार वापसी की। साल की शुरुआत में शुरू हुआ यह शो अब तक कई प्रतियोगियों और चर्चित हस्तियों की उपस्थिति का गवाह बना। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि निर्माता इसे बंद करने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण कम TRP को बताया गया है। कहा जा रहा है कि शो दर्शकों के बीच खास लोकप्रियता हासिल करने में नाकाम रहा।

शो

अप्रैल के आखिरी महीने में बंद हो जाएगा शो

टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को अप्रैल महीने के आखिर से बंद किए जाने की योजना है। खबरों की मानें, तो शो को उम्मीद के अनुसार दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। शो में लगातार चर्चित हस्तियां भी आती रही हैं। पिछले एपिसोड में राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा और अर्चना पूरन सिंह अपनी फिल्म 'टोस्टर' के प्रमोशन के लिए आए थे। बावजूद इसके 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को कथित तौर पर सिर्फ 0.5-0.7 TRP मिल सकी है।

रिप्लेस

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को रिप्लेस करेगा यह शो 

हाल ही में, राजीव खंडेलवाल ने अपने नए रियलिटी शो 'तुम हो ना' का ऐलान किया था। उन्होंने शो का प्रोमो वीडियो भी जारी किया था। चर्चा है कि यह 28 अप्रैल से रात 9 बजे सोनी लिव और सोनी टीवी पर प्रसारित होगा और अक्षय के शो की जगह लेगा। बता दें, 'तुम हो ना' के जरिए अभिनेता करीब 11 साल के बाद टीवी पर लौट रहे हैं। उन्हें आखिरी बार 'रिपोर्टर्स' (2015) में देखा गया था।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'तुम हो ना' का प्रोमो

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