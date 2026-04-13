'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' बंद होने जा रहा

क्या अक्षय कुमार का 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' बंद हो जाएगा?

लेखन ज्योति सिंह 07:18 pm Apr 13, 202607:18 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार ने गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के जरिए टीवी की दुनिया में धमाकेदार वापसी की। साल की शुरुआत में शुरू हुआ यह शो अब तक कई प्रतियोगियों और चर्चित हस्तियों की उपस्थिति का गवाह बना। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि निर्माता इसे बंद करने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण कम TRP को बताया गया है। कहा जा रहा है कि शो दर्शकों के बीच खास लोकप्रियता हासिल करने में नाकाम रहा।