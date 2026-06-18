अक्षय कुमार मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे

'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले मां वैष्णो देवी पहुंचे अक्षय कुमार, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 08:38 pm Jun 18, 202608:38 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह वीडियो जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर का है, जहां अभिनेता दर्शन करने पहुंचे हैं। अभिनेता इन दिनाें अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। उनकी यह फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इससे पहले, उन्होंने माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में पहुंचकर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया है।