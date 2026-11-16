अक्षय कुमार की फिल्म 'सामुक' पर अपडेट आया

अक्षय कुमार की 'सामुक' का पहला मोशन-पोस्टर आया, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 01:22 pm Nov 16, 202601:22 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सामुक' का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह कर रहे हैं। यह एक साइंस-फिक्शन थ्रिलर है जिसका पहला मोशन-पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। साथ में फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत की इस पहली एलियन-थ्रिलर के लिए अक्षय बिल्कुल अलग अवतार में दिखेंगे। यह भारतीय सिनेमा के लिए यह बिल्कुल नया कदम होने जा रहा है। इसमें अक्षय के साथ रजत कपूर भी नजर आएंगे।