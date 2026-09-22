बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा टकराव टला

सिनेमाघरों में अकेले राज करने आएगी 'ईथा', अक्षय कुमार के साथ टला सबसे बड़ा टकराव

लेखन ज्योति सिंह 05:13 pm Sep 22, 202605:13 pm

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर दिसंबर महीने में कई बड़ी फिल्मों के बीच टकराव की आशंका थी, जो अब टल गई है। ताजा अपडेट है कि अक्षय कुमार की बिना नाम वाली कॉमेडी फिल्म ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। इससे श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म 'ईथा' के साथ होने वाला सबसे बड़ा टकराव अब टल गया है। दरअसल, पहले अक्षय की फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी कर रही है।