59वें जन्मदिन पर अक्षय कुमार बोले- 'हैवान' ने हिला दिया सोचने का तरीका

अक्षय कुमार हाल ही में 59 साल के हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी फिल्म 'हैवान' को लेकर एक खास नोट साझा किया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक थ्रिलर है, जो दिखाती है कि अच्छा और बुरा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।

अपने पोस्ट में अक्षय ने फैंस का उनके प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि 'हैवान' ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही और गलत क्या है।

साथ ही उन्होंने वादा किया कि फिल्म में उनका एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया।