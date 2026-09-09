59वें जन्मदिन पर अक्षय कुमार बोले- 'हैवान' ने हिला दिया सोचने का तरीका
अक्षय कुमार हाल ही में 59 साल के हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी फिल्म 'हैवान' को लेकर एक खास नोट साझा किया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक थ्रिलर है, जो दिखाती है कि अच्छा और बुरा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।
अपने पोस्ट में अक्षय ने फैंस का उनके प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि 'हैवान' ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही और गलत क्या है।
साथ ही उन्होंने वादा किया कि फिल्म में उनका एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया।
'हैवान' 11 सितंबर, 2026 को दुनियाभर में होगी रिलीज
'हैवान' फिल्म 11 सितंबर, 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय के साथ सैफ अली खान उनके प्रतिद्वंद्वी की भूमिका में दिखेंगे।
दोनों के बीच 'हीरो वर्सेज हैवान' की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म की बाकी कास्ट में बोमन ईरानी, शारिब हाशमी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी शामिल हैं।
तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब यह फिल्म पर्दे पर आएगी तो जबरदस्त ड्रामा और सस्पेंस का तड़का लगेगा!