अक्षय कुमार बोले- पढ़े-लिखे लोगों के बीच मैं छोटा महसूस करता हूं, मुझे फॉलो मत करो

अपनी फिटनेस और फिल्मों के लिए मशहूर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी एक ऐसी कमजोरी साझा की है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अक्षय ने स्वीकार किया कि करोड़ों की संपत्ति और वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद वो आज भी असुरक्षा का सामना करते हैं। उनका कहना है कि जब वो बहुत अधिक पढ़े-लिखे या उच्च डिग्री वाले लोगों के बीच बैठते हैं तो खुद को 'छोटा' और 'असहज' महसूस करने लगते हैं।

अफसोस "काश मैं पढ़ा होता" अपने रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के एक हालिया एपिसोड में अक्षय ने प्रतियोगी साेनाली की उच्च शिक्षा की जमकर तारीफ की। इसी संदर्भ में अभिनेता ने कहा, "कोई भी इंसान, खासकर मुझ जैसा, जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, मैं कभी-कभार बहुत छोटा महसूस करता हूं आप जैसे लोगों के सामने। मैं सोचता हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब महसूस होता है कि काश मैं पढ़ा होता, लेकिन अब जब पढ़ना चाहता हूं, तब भी नहीं पढ़ सकता।"

सलाह मुझे पढ़ना पसंद नहीं, पर आप पढ़ाई जरूर करें- अक्षय अक्षय बोले, "मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, बस इतनी सी बात है।" जब अक्षय ने प्रतियोगी से पूछा कि वो इतनी सारी डिग्रियों का क्या करेंगी तो सोनाली बोलीं, "सर, देखिए इन डिग्रियों के कारण ही मुझे यहां खड़े होने का मौका मिला और आपसे दूसरी बार मिलने का भी मौका मिला है।" अक्षय बोले, "मैं बस ये कहना चाहता हूं कि पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझ जैसे को फॉलो मत करो, सोनाली जैसे लोगों को फॉलो करो।"

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खुलासा किताब खोलते ही अक्षय की आंखों से आंसू आ जाते हैं अक्षय ने अपनी पत्नी, लेखिका और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वो 4 किताबें लिख चुकी हैं और अपनी पांचवीं किताब पर काम कर रही हैं। अक्षय बोले, "आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं, पता नहीं क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बता दें कि ट्विंकल के पास गोल्डस्मिथ्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से फिक्शन राइटिंग में मास्टर डिग्री है।

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