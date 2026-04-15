अक्षय कुमार ने असरानी को किया याद

'भूत बंगला' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने असरानी को किया याद, लिखा भावुक पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 03:49 pm Apr 15, 202603:49 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज की चौखट पर खड़ी है। इससे पहले उन्होंने दिवंगत अभिनेता असरानी को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी और तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में दोनों कुछ पढ़ रहे हैं। उन्होंने असरानी को याद करते हुए लिखा, 'कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ यादों का एक टुकड़ा नहीं होती...यह एक पूरी यात्रा को समेटे रहती है। यह तस्वीर हमारी फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग की है...असरानी जी के साथ मेरी आखिरी से दूसरी फिल्म।'