'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के बाद सबसे महंगा कौन? जानिए कलाकारों की फीस

फीस

अक्षय की फीस पर एक नजर

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि अक्षय फिल्म के लिए 18 करोड़ रुपये की एडवांस फीस ले रहे हैं। चूकि वह 'भूत बंगला' के सह-निर्माता भी हैं, इसलिए फिल्म के मुनाफे में उनकी 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अन्य निर्माता के तौर पर एकता कपूर जुड़ी हैं और उनके पास बचे 30 प्रतिशत लाभ का हिस्सा है। फिल्म में अक्षय के साथ, वामिका गब्बी बतौर अभिनेत्री नजर आएंगी। उन्होंने 1 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है।