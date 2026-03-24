'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' के टकराव पर अक्षय कुमार की प्रतिक्रिया

'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' की टक्कर पर अक्षय कुमार बोले- हमारी फिल्म पारिवारिक

लेखन ज्योति सिंह 12:59 pm Mar 24, 202612:59 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार इन दिनों आगामी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में जुट हुए हैं। इसके जरिए अभिनेता न सिर्फ निर्देशक प्रियदर्शन के साथ वापसी कर रहे हैं, बल्कि 'भूल-भुलैया' (2007) के बाद हॉरर-कॉमेडी शैली में दोबारा भी लौट रहे हैं। 10 अप्रैल को रिलीज हो रही 'भूत बंगला' की टक्कर, 'धुरंधर 2' से होगी जो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। ऐसे में, अक्षय ने दोनों फिल्मों के टकराव पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है।