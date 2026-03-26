अक्षय कुमार का भाषा विवाद पर सीधा रुख- मैं हिंदी में बोलूंगा, यही मेरी सहजता

IANS के साथ बातचीत में, अक्षय ने अपनी भाषा की पसंद पर बात की। उन्हों कहा, "90 के दशक में, चाहे कोई पुरस्कार समारोह ही क्यों न हो, मैं हमेशा कहता था कि मैं हिंदी में बोलूंगा। आमतौर पर भी मैं हमेशा हिंदी में बोलता हूं। यहां तक ​​कि मेरे कई सम्मेलनों में भी, जहां अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे कहता हूं, 'आप अंग्रेजी में बोलिए, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा।' यही मेरी सहजता है।"

प्रामाणिकता

"हिंदी हमेशा से प्रामाणिकता का प्रतीक"

अक्षय ने आगे बताया कि उनके लिए हिंदी हमेशा से प्रामाणिकता का प्रतीक रही है, धारणाओं की नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, 90 के दशक में बातचीत के लिए अंग्रेजी को व्यापक रूप से प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अक्षय और गोविंदा जैसे अभिनेता उन सितारों में से थे जिन्हाेंने हमेशा हिंदी को चुना। फिल्म 'भूत बंगला' की बात करें, तो इसमें तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और परेश रावल भी शामिल हैं। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित यह 10 अप्रैल को रिलीज होगी।