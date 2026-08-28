अक्षय कुमार 'हैवान' में बने विलेन, 20 साल बाद सैफ से भिड़ेंगे

अक्षय कुमार, प्रियदर्शन की नई फिल्म 'हैवान' में पूरी तरह से एक विलेन की भूमिका में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

अक्षय ने अपने किरदार को एकदम बुरा और बेधड़क शैतानी बताया है। उनके मुताबिक, विलेन का किरदार निभाना रचनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण तो था ही, साथ ही इसमें खूब मजा भी आया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हीरो के मुकाबले विलेन को कहीं ज्यादा दिलचस्प किरदार निभाने को मिलते हैं।'