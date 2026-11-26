'कॉफी विद करण 9' में अभिनेताओं के बोनस पर अक्षय कुमार ने उठाए सवाल, जानिए क्या बोले
लेखन अंशिका शुक्ला
'कॉफी विद करण' शो पर अक्षय कुमार ने खुले तौर पर सवाल उठाया कि जब फिल्में हिट होती हैं, तो अभिनेताओं को बोनस क्यों नहीं मिलता है?
उन्होंने बताया कि बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब हमेशा सितारों के लिए ज्यादा पैसे नहीं होता। उनके इस सवाल ने बॉलीवुड में निष्पक्ष भुगतान को लेकर चल रही बहस को फिर से गरमा दिया है।
रवि ने किया ये दावा
रवि किशन ने बताया कि उन्हें एक फिल्म के लिए 1.8 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 8,000 रुपये ही मिले।
जब उन्होंने ज्यादा पैसों की बात की, तो उन्हें धमकी दी गई कि फिल्म से उनकी भूमिका काट दी जाएगी। उनके इस अनुभव से पता चलता है कि अभिनेताओं के लिए भुगतान मिलना कितना अनिश्चित और कठिन होता है।
यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।