रवि किशन ने बताया कि उन्हें एक फिल्म के लिए 1.8 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 8,000 रुपये ही मिले।

जब उन्होंने ज्यादा पैसों की बात की, तो उन्हें धमकी दी गई कि फिल्म से उनकी भूमिका काट दी जाएगी। उनके इस अनुभव से पता चलता है कि अभिनेताओं के लिए भुगतान मिलना कितना अनिश्चित और कठिन होता है।

यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।