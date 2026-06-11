'भूत बंगला' की OTT रिलीज का ऐलान, जानिए कब-कहां आएगी अक्षय कुमार की फिल्म

ऐलान

इस OTT पर रिलीज के लिए तैयार है 'भूत बंगला'

बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनी 'भूत बंगला' नेटफ्लिक्स पर 12 जून को दस्तक दे रही है। निर्माताओं ने ऐलान करते हुए लिखा, 'ज़ोर ज़ोर से बोलके सबको डरा दो। 'भूत बांग्ला' में जल्दी एंट्री होगी।' फिल्म में वामिका गब्बी, राजपाल यादव, तब्बू, परेश रावल, जीशू सेनगुप्ता और असरानी भी अहम किरदारों में हैं। इसकी कहानी काल्पनिक गांव मंगलपुर के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां वधुसुर का आतंक है। वह नई नवेली दुल्हनों को रहस्यमयी तरीके से गायब कर देता है।