'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर जारी, अक्षय कुमार का एक्शन-कॉमेडी सब पर भारी

लेखन ज्योति सिंह 01:28 pm Jun 11, 202601:28 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का धमाकेदार ट्रेलर जारी हो गया है। अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'वेलकम' (2007) 'वेलकम 2' (2015) की तीसरी कड़ी है, जिसमें कई सितारों की भरमार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेलर 4 मिनट से ज्यादा लंबा है, जो मनोरंजन, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है। फिल्म में सुनील शेट्‌टी, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, राजपाल यादव और परेश रावल समेत कई सितारे हैं।