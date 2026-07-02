अक्षय कुमार बने रियल एस्टेट के खिलाड़ी, मुंबई में 4 संपत्ती बेचकर कमाए करोड़ों

स्काई सिटी में अक्षय कुमार का निवेश हुआ दोगुना

इसी जून में अक्षय ने बोरीवली ईस्ट के ओबेरॉय स्काई सिटी में 2 और अपार्टमेंट बेचे, जिनकी कुल कीमत 7.1 करोड़ रुपये थी। उन्होंने ये फ्लैट साल 2017 में 3.68 करोड़ रुपये में खरीदे थे, जिससे उन्होंने अपनी पूंजी लगभग दोगुनी कर ली।

इतना ही नहीं, पिछले साल भी उन्होंने एक स्काई सिटी फ्लैट को खरीद कीमत से लगभग दोगुने दाम पर बेचकर अच्छा-खासा मुनाफा कमाया था।

इससे साफ पता चलता है कि अक्षय कुमार रियल एस्टेट में कमाल की समझ रखते हैं।