'वेलकम टू द जंगल' के लिए कितनी है अक्षय कुमार की फीस? सुनकर लगेगा झटका

फायदा

फिल्म की रिलीज से पहले निर्माता हुए मालामाल

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिल्म निर्माता रिलीज से पहले ही मोटा मुनाफा कमा चुके हैं। उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के ओटीटी, सैटेलाइट, ऑडियो और अन्य सहायक अधिकारों की बिक्री से लगभग 120 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, इसलिए सिनेमाघरों से बहुत ज्यादा कमाई की जरूरत नहीं होगी। 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें सुनील शेट्‌टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी और तुषार कपूर समेत कई सितारे हैं।