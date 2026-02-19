अक्षय कुमार ने नस्लवाद पर आवाज उठाई, बोले- उत्तर-पूर्वी भारतीयों के साथ भेदभाव न करें
क्या है खबर?
अक्षय कुमार इन दिनों कई कारणों से चर्चा में छाए हुए हैं। एक ओर उनकी फिल्म 'भूत बंगला' का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ, वह अपने गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सोनी लिव पर आने वाले इस शो के हालिया एपिसोड ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। दरअसल, अक्षय ने शो के माध्यम से उत्तर-पूर्वी भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद की निंदा की और इसके खिलाफ आवाज उठाई है।
भेदभाव
प्रतियोगियों ने सुनाई अपने साथ होने वाले भेदभाव की दास्तां
हालिया एपिसोड में असम की 3 महिला प्रतियोगी आईं जिन्होंने बताया कि कैसे मुंबई में रहते वह भेदभाव का शिकार बनती हैं। ये सुनकर अक्षय ने अपने मेकअप आर्टिस्ट किम को बुलाया, जो मणिपुर से थे। मंच पर किम बताते हैं कि उन्हें हमेशा लोगों के उपहास और रूढ़िवादिता का शिकार होना पड़ता है। किम ने खुलासा किया कि लोग उनके लिए 'चीनी', 'चिंकी' या 'मोमो' जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर अभिनेता भी दंग रह गए।
अपील
"वे उतने ही भारतीय हैं जितने मैं, आप और यहां बैठे लोग"
अक्षय ने कहा, "मैं भारत के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी भारतीय लोगों के साथ भेदभाव होता है। वे सभी भारतीय हैं। वे उतने ही भारतीय हैं जितने मैं, आप और यहां बैठे लोग हैं। इस देश के लिए उनका बहुत योगदान है। नागा रेजिमेंट... कारगिल युद्ध, बांग्लादेश युद्ध। उन्होंने अपना खून बहाया है। वे भारतीय हैं।" शो से जुड़ा क्लिप सामने आने के बाद लोग भी सोशल मीडिया पर अक्षय का समर्थन कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
February 19, 2026