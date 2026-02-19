अक्षय कुमार ने नस्लवाद पर आवाज उठाई, बोले- उत्तर-पूर्वी भारतीयों के साथ भेदभाव न करें

अक्षय कुमार ने नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई

लेखन ज्योति सिंह 07:28 pm Feb 19, 202607:28 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार इन दिनों कई कारणों से चर्चा में छाए हुए हैं। एक ओर उनकी फिल्म 'भूत बंगला' का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ, वह अपने गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सोनी लिव पर आने वाले इस शो के हालिया एपिसोड ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। दरअसल, अक्षय ने शो के माध्यम से उत्तर-पूर्वी भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद की निंदा की और इसके खिलाफ आवाज उठाई है।