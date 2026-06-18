अक्षय की 'भूत बंगला' ने नेटफ्लिक्स पर मचाया धमाल, इतने लाख व्यूज के साथ छाई
अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' नेटफ्लिक्स पर इन दिनों खूब धूम मचा रही है। रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 49 लाख व्यूज बटोर लिए हैं।
इस शानदार प्रदर्शन के साथ, यह नेटफ्लिक्स की 'ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्म्स' की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना चुकी है।
इतना ही नहीं, यह फिल्म 17 देशों के टॉप 10 में शामिल हुई है और इनमें से 7 देशों में तो इसने पहले पायदान पर कब्जा कर लिया। किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए यह एक शानदार शुरुआत मानी जा रही है।
प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में हैं ये बड़े सितारे
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे कई दिग्गज कलाकार भी हैं।
फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपने पुश्तैनी महल में कुछ डरावने और रहस्यमयी राजों का सामना करना पड़ता है।
इसमें कॉमेडी के साथ डरावने पलों का भी अच्छा मिश्रण है। सिनेमाघरों में भी इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था, और अब नेटफ्लिक्स इंडिया की मूवी चार्ट पर भी इसका दबदबा कायम है।