अक्षय की 'भूत बंगला' ने नेटफ्लिक्स पर मचाया धमाल, इतने लाख व्यूज के साथ छाई मनोरंजन Jun 18, 2026

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' नेटफ्लिक्स पर इन दिनों खूब धूम मचा रही है। रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 49 लाख व्यूज बटोर लिए हैं।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ, यह नेटफ्लिक्स की 'ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्म्स' की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना चुकी है।

इतना ही नहीं, यह फिल्म 17 देशों के टॉप 10 में शामिल हुई है और इनमें से 7 देशों में तो इसने पहले पायदान पर कब्जा कर लिया। किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए यह एक शानदार शुरुआत मानी जा रही है।