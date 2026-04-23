अक्षय कुमार और विद्या बालन की चौथी फिल्म पक्की, अनीस बज्मी ने उठाई जिम्मेदारी

अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अभिनेत्री के साथ विमान में सवार होते दिखे। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए वह केरलम जा रहे हैं। वीडियो में कैप्शन दिया गया, 'अगला पड़ाव: भगवान का अपना देश, जादुई केरलम। अनीस बज्मी की अगली फिल्म मेरी चौथी फिल्म है, जिसमें मैं हमेशा की तरह शानदार कलाकार के साथ काम कर रहा हूं। @vidya_balan और मुझे उम्मीद है कि हमारी जोड़ी का सौभाग्य बरकरार रहेगा।'

Next stop: God’s own country, the magical Keralam 🌴✈️ Anees Bazmi’s next is my fourth film with the ever fabulous @vidya_balan and I hope the good luck charm of our jodi continues 🤞🏻 pic.twitter.com/HHdK5MeIIk

प्रतिक्रिया

फैंस ने फिल्म को लेकर अभी से जताया उत्साह

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भूल भुलैया की असल मंजुलिका डॉ. आदित्य श्रीवास्तव के साथ।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अक्षय और विद्या फिर से साथ? ये तो पहले से ही ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा लग रहा है।' अन्य यूजर खुशी जताते हुए लाल दिल वाला इमोजी साझा कर रहे हैं। हाल ही में, अक्षय की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ वामिका गब्बी, राजपाल यादव, तब्बू और परेश रावल जैसे सिताीे हैं।