अक्षय कुमार एलियन थ्रिलर फिल्म का बनेंगे हिस्सा

'नमस्ते लंदन' के निर्देशक फिर लगाएंगे अक्षय कुमार पर दांव, एलियन थ्रिलर की तैयारी शुरू

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm May 29, 202612:27 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार इस वक्त अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी एक और फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका निर्देशन विपुल अमृतलाल शाह करेंगे। दोनों मिलकर 'नमस्ते लंदन', 'आंखें' और 'सिंह इज किंग' जैसी कई फिल्में कर चुके हैं। अब यह जोड़ी एलियन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आ रही है, जिससे जुड़ा अपडेट कुछ दिन पहले आया था। फिल्म का नाम 'सामुक' रखा गया है।