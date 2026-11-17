अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म की रिलीज टली, अगले साल तक बढ़ा इंतजार
क्या है खबर?
अनीस बज्मी ने इस साल अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म का ऐलान किया था। ऐसी चर्चा है कि यह एक कॉमेडी ड्रामा होगी जिसका नाम कथित तौर पर 'मौजा ही मौजा' बताया जा रहा है। राशि खन्ना भी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। पहले यह फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज के लिए तय मानी जा रही थी। ताजा अपडेट है कि दर्शकों का इंतजार बढ़ने वाला है, क्योंकि रिलीज को अगले साल तक स्थगित किया गया है।
बदलाव
अगले साल रिलीज होगी अक्षय-विद्या की फिल्म?
'मौजा ही मौजा' को अगले साल फरवरी में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है।
मिड-डे के मुताबिक, फिल्म के निर्माता दिल राजू ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान इस बदलाव की पुष्टि की।
उन्होंने कहा, "हमने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म पूरी कर ली है, जो फरवरी में रिलीज होगी।" उनके बयान से स्पष्ट माना जा रहा है कि दर्शकों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा।
सहयोग
अनीस के साथ चौथी बार जुड़ रहे अक्षय
'मौजा ही मौजा' के लिए अनीस और अक्षय चौथी बार सहयोग करने जा रहे हैं।
इससे पहले, दोनों ने 'वेलकम' (2007), 'सिंह इज किंग' (2008) और 'थैंक यू' (2011) में साथ किया है। वहीं, 'भूल भुलैया' (2007) और 'मिशन मंगल' (2019) में अक्षय और विद्या साथ दिखाई दिए थे।
अक्षय की आगामी फिल्मों की बात करें, तो उन्हें आने वाले दिनों में 'गोलमाल 5', 'सामुक' और 'भागम भाग 2' में देखा जाएगा।