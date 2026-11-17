इस साल नहीं रिलीज होगी 'मौजा ही मौजा'

अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म की रिलीज टली, अगले साल तक बढ़ा इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Nov 17, 202602:30 pm

क्या है खबर?

अनीस बज्मी ने इस साल अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म का ऐलान किया था। ऐसी चर्चा है कि यह एक कॉमेडी ड्रामा होगी जिसका नाम कथित तौर पर 'मौजा ही मौजा' बताया जा रहा है। राशि खन्ना भी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। पहले यह फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज के लिए तय मानी जा रही थी। ताजा अपडेट है कि दर्शकों का इंतजार बढ़ने वाला है, क्योंकि रिलीज को अगले साल तक स्थगित किया गया है।