सैफ अली खान और अक्षय कुमार की 'हैवान' ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने करोड़
सैफ अली खान और अक्षय कुमार की थ्रिलर फिल्म 'हैवान' बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है।
पिछले शुक्रवार को ठीक-ठाक 3 करोड़ की ओपनिंग मिलने के बाद, इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी गई है।
बुधवार तक, इसने सिर्फ 55 लाख की कमाई की, जिसके बाद भारत में इसकी कुल नेट कमाई 9.30 करोड़ हो गई है।
विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और अब तक दुनियाभर में इसने कुल 14.36 करोड़ की कमाई की है।
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'हैवान' का बजट है इतने करोड़
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'हैवान' का बजट करीब 100-115 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म में श्याम (खान) नाम का एक अंधा मेंटेनेंस मैनेजर है, जो परशुराम (कुमार) नाम के एक सीरियल किलर के साथ एक खतरनाक खेल में उलझ जाता है।
यह सीरियल किलर एक जज की बेटी को अपना निशाना बनाता है। बड़ी उम्मीदों और शानदार प्रोडक्शन वैल्यू के बावजूद, फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है।