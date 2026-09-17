सैफ अली खान और अक्षय कुमार की 'हैवान' ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने करोड़

सैफ अली खान और अक्षय कुमार की थ्रिलर फिल्म 'हैवान' बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है।

पिछले शुक्रवार को ठीक-ठाक 3 करोड़ की ओपनिंग मिलने के बाद, इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी गई है।

बुधवार तक, इसने सिर्फ 55 लाख की कमाई की, जिसके बाद भारत में इसकी कुल नेट कमाई 9.30 करोड़ हो गई है।

विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और अब तक दुनियाभर में इसने कुल 14.36 करोड़ की कमाई की है।