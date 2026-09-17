अक्षय कुमार और रिकी केज ने खास अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन

अक्षय के संदेश में जन सेवा की भावना झलकती थी। उन्होंने कहा, "आइए, हम किसी के काम आएं, जरूरतमंद की मदद करें और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, बस यही एक शपथ हमें लेनी है।"

रिकी ने आगे कहा कि नरेंद्र के नेतृत्व ने "गुमनाम कलाकारों" को नई पहचान दी है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया है।

ठीक एक दिन पहले, रिकी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सदस्य भी बनाया गया था, जो भारतीय कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की एक और पहचान है।