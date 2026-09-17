अक्षय कुमार और रिकी केज ने खास अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन
मनोरंजन
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी।
अक्षय ने इस दिन को दूसरों की मदद करके मनाने का आग्रह किया, वहीं रिकी ने भारतीय कला और संस्कृति को सहयोग देने के लिए अक्षय का धन्यवाद किया।
अक्षय ने सेवा भाव पर जोर दिया, रिकी ने की नरेंद्र की तारीफ
अक्षय के संदेश में जन सेवा की भावना झलकती थी। उन्होंने कहा, "आइए, हम किसी के काम आएं, जरूरतमंद की मदद करें और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, बस यही एक शपथ हमें लेनी है।"
रिकी ने आगे कहा कि नरेंद्र के नेतृत्व ने "गुमनाम कलाकारों" को नई पहचान दी है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया है।
ठीक एक दिन पहले, रिकी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सदस्य भी बनाया गया था, जो भारतीय कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की एक और पहचान है।