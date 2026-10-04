अक्षय कुमार, माधवन और साजिद खान की तिकड़ी तैयार, साथ में ये 2 हसीनाएं मचाएंगी धमाल

अक्षय एक बार फिर अपने पसंदीदा कॉमेडी जॉनर में लौट रहे हैं। 'हाउसफुल' और 'हे बेबी' जैसी फिल्में बना चुके साजिद खान के साथ उनकी ये जुगलबंदी बेहद खास होगी।

उधर 'केसरी 2' के बाद अक्षय और माधवन की जोड़ी भी इसके जरिए फिर साथ दिखेगी। दिशा और श्रिया के आने से फिल्म की स्टारकास्ट और भी शानदार हो गई है। ये नई टीम दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने और उन्हें हंसा-हंसाकर लोटपोट करने के लिए पूरी तरह तैयार है।