अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिर बनेगी जोड़ी, इस बार प्रियदर्शन लगाएंगे दांव

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, प्रियदर्शन ने अक्षय के साथ अपनी अनाम फिल्म में भूमि को बतौर मुख्यमंत्री लेने की खबर पर आधिकारिक मुहर लगा दी है।

दोनों की जोड़ी को तीसरी बार पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस भी अभी से उत्साहित हैं।

खबरों के अनुसार, यह प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म होगी जिसका निर्माण रमेश तौरानी कर रहे हैं। 70 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय को अतरंगी और सिरफिरा किरदार निभाते देखा जाएगा।