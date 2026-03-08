'गोलमाल 5' में 'टॉम एंड जेरी' जैसा घमासान, अक्षय कुमार के साथ मचेगा हंसी का महा-संग्राम

रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार की धमाकेदार एंट्री हो गई है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो फिल्म में विलेन के रोल में नजर आएंगे। अजय देवगन और उनकी पूरी टोली के साथ अक्षय कुमार का 'टॉम एंड जेरी' जैसा मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो खिलाड़ी कुमार ने इस विलेन वाले रोल के लिए 18 दिनों का शूट भी लॉक कर दिया है।

रिपोर्ट अक्षय ने रोहित शेट्टी को दिए 18 दिन पिंकविला के मुताबिक, अक्षय कुमार अब रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी का हिस्सा बन गए हैं। 'भूल भुलैया' के बाद अपनी अगली हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' की तैयारी कर रहे अक्षय ने 'गोलमाल 5' के लिए अपने व्यस्त शेड्यूल से 18 दिन निकाल लिए हैं। फिल्म में अक्षय की एंट्री ने दर्शकों के बीच उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अक्षय का नाम कुछ दिन पहले फिल्म से जुड़ा था और अब ये खबर बिल्कुल पक्की हो चुकी है।

मुकाबला दिखेगी टॉम एंड जेरी जैसी नोक-झोंक अक्षय की कॉमेडी टाइमिंग को देखते हुए निर्माताओं ने उन्हें एक ऐसे खास और असरदार किरदार में ला रहे हैं, जो फिल्म में एक नई जान फूंक देगा। निर्माताओं का मानना है कि अक्षय का होना फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। अक्षय का रोल इतना जबरदस्त है कि दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सबसे मजेदार बात ये है कि फिल्म में अक्षय और अजय देवगन के बीच 'टॉम एंड जेरी' जैसी खट्टी-मीठी नोक-झोंक देखने को मिलेगी।

Advertisement

कॉमेडी का धमाका अक्षय की मौजूदगी और शरमन जोशी की वापसी से बढ़ेगा मजा अक्षय और अजय पहली बार एक पूरी कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आएंगे। हालांकि दोनों ने 'खाकी', 'सिम्बा' और 'सूर्यवंशी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन 'गोलमाल' की दुनिया में उनकी 'टॉम एंड जेरी' जैसी मजेदार दुश्मनी दर्शकों को लोट-पोट कर देगी। उधर शरमन जोशी करीब 20 साल बाद इस फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ अरशद वारसी, कुणाल खेमू और तुषार कपूर की वही पुरानी और चहेती चौकड़ी फिर पर्दे पर धमाल मचाती नजर आएगी।

Advertisement