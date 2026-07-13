अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' ने सिनेमाघरों में मचाई धूम, अब OTT रिलीज डेट आई सामने

फिल्म 'लेनिन' ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसकी कुल कमाई 5.90 करोड़ रुपये रहा। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने कुल 9.73 करोड़ रुपये की कमाई की।

इस फिल्म का निर्देशन मुर्ली किशोर अब्बूरु ने किया है और इसमें अखिल के साथ भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में हैं।

इसका निर्माण मनम एंटरप्राइजेज और सिथारा एंटरटेनमेंट्स ने किया है। थमन एस ने संगीत दिया है, जबकि नेशनल अवॉर्ड विजेता नवीन नूली ने एडिटिंग संभाली है।