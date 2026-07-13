अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 3 दिन में कमाए इतने करोड़
अखिल अक्किनेनी की नई फिल्म 'लेनिन' ने रिलीज के सिर्फ 3 दिन के अंदर निर्माताओं के दावे के मुताबिक दुनिया भर में 61.1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
भले ही फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। इसी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए निर्माताओं ने एक आधिकारिक पोस्टर ऑनलाइन साझा किया।
'लेनिन' ने भारत में कमाए इतने करोड़
भारत में फिल्म ने 25.45 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसमें तीसरे दिन की मजबूत कमाई 9.65 करोड़ रुपये भी शामिल है (सैकनीलैक के मुताबिक)।
इसी दौरान, पूरी दुनिया में फिल्म ने 37.07 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। फिल्म के निर्माता नाग वांसी ने बताया कि सिनेमाघर राइट्स की स्मार्ट प्राइसिंग की वजह से सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी भीड़ जुटी और फिल्म ने जल्द ही मुनाफा कमाया।
उन्होंने इसे 'साझा खुशी' कहा। यह फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई थी, जिसमें भाग्यश्री बोरसे और शिवाजी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए।