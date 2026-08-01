'लेनिन' ने पलटी अखिल अक्किनेनी के करियर की बाजी, बोले- जिन लोगों ने भरोसा रखा, वे आज गर्व कर सकते हैं
अखिल अक्किनेनी अपनी नई फिल्म 'लेनिन' को अपने करीब 10 साल लंबे एक्टिंग करियर का असली 'गेम चेंजर' मान रहे हैं। लंबे समय तक काम से दूरी बनाने, हाथ की गंभीर चोट से जूझने और जिंदगी में आए तमाम बड़े बदलावों का सामना करने के बाद उनका मानना है कि इस फिल्म की सफलता ने आखिरकार उन्हें वो मानसिक तसल्ली दी है, जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी। अपनी खुशी जाहिर करते हुए अखिल ने कहा, "जिन लोगों ने मुझ पर हमेशा भरोसा बनाए रखा, आज वे गर्व से सिर उठाकर चल सकते हैं।"
अखिल ने पत्नी जैनब रवेदी को बताया अपना सबसे बड़ा समर्थक
2 गंभीर सर्जरियों से उबरने के लिए अखिल को फिल्मों से करीब 16 महीने का लंबा ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अखिल का कहना है कि इस दौर ने उन्हें सब्र रखना और काम के प्रति एक बिल्कुल नया नजरिया सिखाया। वो अपनी पत्नी जैनब रवेदी को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, जिन्हें अखिल प्यार से 'बंगारू थल्ली' कहकर बुलाते हैं। अपने परिवार की शानदार फिल्मी विरासत और फैंस के इस बेपनाह प्यार के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अखिल अब अपना अगला प्रोजेक्ट चुनने से पहले कुछ समय आराम करने का मन बना रहे हैं।