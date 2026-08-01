'लेनिन' ने पलटी अखिल अक्किनेनी के करियर की बाजी, बोले- जिन लोगों ने भरोसा रखा, वे आज गर्व कर सकते हैं

2 गंभीर सर्जरियों से उबरने के लिए अखिल को फिल्मों से करीब 16 महीने का लंबा ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अखिल का कहना है कि इस दौर ने उन्हें सब्र रखना और काम के प्रति एक बिल्कुल नया नजरिया सिखाया। वो अपनी पत्नी जैनब रवेदी को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, जिन्हें अखिल प्यार से 'बंगारू थल्ली' कहकर बुलाते हैं। अपने परिवार की शानदार फिल्मी विरासत और फैंस के इस बेपनाह प्यार के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अखिल अब अपना अगला प्रोजेक्ट चुनने से पहले कुछ समय आराम करने का मन बना रहे हैं।