'उड़ता तीर' के निर्देशक का आयुष्मान खुराना को कास्ट करने के फैसले पर बयान, जानिए क्या बोले

कौशिक ने आयुष्मान की इस बात की तारीफ की कि वह निडर होकर अलग-अलग किरदार चुनते हैं, साथ ही उनके स्वाभाविक मजाकिया अंदाज को भी सराहा।

उन्हें लगा आयुष्मान फिल्म के अनोखे मिजाज के लिए बिल्कुल सही थे। उन्होंने सारा की लगन की भी सराहना की, जो एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल निभा रही थीं।

एक मजेदार किस्सा भी उन्होंने सुनाया। बताया कि सारा ने पहाड़ की सड़कों पर आयुष्मान को गाड़ी में बिठाकर चलाला था, जबकि उन्हें खुद गाड़ी चलाना नहीं आता था।

अपनी अनोखी कहानी और सुरीले गानों की वजह से 'उड़ता तीर' ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है।