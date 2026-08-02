'लॉक अप 2' में आकांक्षा चौधरी का खुलासा, ब्यूटी पेजेंट जज ने रखी थी शारीरिक संबंध बनाने की शर्त

टीवी शो 'लॉक अप 2' के एक एपिसोड में आकांक्षा चौधरी ने अपने करियर के शुरुआती संघर्ष का एक दर्दनाक वाकया साझा किया। उन्होंने खुलासा किया कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जब उन्हें पैसों की जरूरत थी और उन्होंने मदद मांगी तो एक मशहूर पेजेंट जज ने उनके सामने गलत शर्त रख दी।

जज ने कहा कि अगर आकांक्षा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होती हैं, तभी वो उनकी आर्थिक मदद करेगा। आकांक्षा ने बताया कि धमकाए जाने के बावजूद वो अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने इस अनुचित मांग को साफ ठुकरा दिया।