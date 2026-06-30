आकांक्षा चमोला ने मां न बनने के अपने फैसले पर बात की

'लाॅकअप 2': आकांक्षा चमोला तलाक पर बोलीं- गौरव को बच्चे चाहिए, मेरे अंदर ये भावना नहीं

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Jun 30, 202611:48 am

क्या है खबर?

एकता कपूर के रियलिटी शो 'लाॅकअप 2' में आकांक्षा चमोला अपनी निजी जिंदगी के कई राज खोल रही हैं। शो के प्रीमियर पर उन्होंने पति गौरव खन्ना के साथ तलाक और अलग-अलग रहने का खुलासा किया था। अब उन्होंने मां न बनने के अपने फैसले पर बात की और बताया कि वह बच्चे नहीं चाहतीं, जबकि गौरव उन्हें "बेहद" चाहते हैं। यह खुलासा आकांक्षा ने शो के दूसरे प्रतियोगियों श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला के साथ बातचीत में किया।