'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना से ज्यादा कुत्ते को चुना, जानिए क्या बोलीं?

आकांक्षा और गौरव एक साल से अलग रह रहे हैं और उनके तलाक की कार्यवाही चल रही है। दोनों के जीवन के लक्ष्य अलग-अलग होने की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि, वे अभी भी एक-दूसरे से अच्छे से बात करते हैं।

आकांक्षा ने यह भी खुलकर बताया कि वह उभयलिंगी हैं और गौरव से शादी करने से पहले वह महिलाओं को भी डेट कर चुकी थीं।

इतना कुछ होने के बावजूद, जब गौरव अचानक उनसे मिलने पहुंचे, तो वह भावुक हो गईं। इससे यह बात भी साफ हो गई कि रियलिटी टीवी पर भावनाएं कितनी उलझी हुई हो सकती हैं।