नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में महर्षि विश्वामित्र का किरदार निभा रहे अभिनेता अजिंक्य देव ने हाल ही में एक बात कही है, जिससे लग रहा है कि यह सीरीज सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं रुकेगी।

अजिंक्य ने बताया कि अगर फिल्म बनाने वाले इसे और आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें बेहद खुशी होगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, "इसे 5 हिस्सों में बनाना चाहिए।"