'दृश्यम: द कंक्लूजन' का जलवा, अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी ‘दृश्यम 3’ को देशभर में 15,759 शो मिले हैं। फिल्म को रात के शो में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जहां सिनेमाघरों की 76.46 प्रतिशत सीटें भरी रहीं। ने अजय देवगन की पिछली फिल्म ‘सिंघम अगेन’ के शुरुआती आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है, वहीं ‘दृश्यम’ सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों की तुलना में भी इसकी शुरुआत बेहतर रही। इस बार कहानी नई है और यह किसी दूसरी भाषा की फिल्म का रीमेक नहीं है। फिल्म में अजय देवगन के साथ जयदीप अहलावत, तब्बू और श्रिया सरन अहम भूमिकाओं में हैं।