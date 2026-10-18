'दृश्यम 3' का जलवा 'तीसरे हफ्ते भी बरकरार, भारत में 341 करोड़ तो दुनियाभर में 528 करोड़ पार

फिल्म में विजय सालगांवकर (देवगन) उन राजों को बचाने की कोशिश करते दिखते हैं, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से छिपाया है। इसकी नई कहानी मलयालम वर्जन से हटकर है, जो इसे अलग बनाती है। अजय देवगन के अलावा जयदीप अहलावत, तब्बू और प्रकाश राज ने भी फिल्म में अपने दमदार अभिनय से जान फूंक दी है। इसकी दिलचस्प कहानी और जबरदस्त एक्टिंग के कारण 'दृश्यम 3' दर्शकों से जुड़ने में कामयाब रही है और फ्रेंचाइजी की रफ्तार बनाए रखी है।