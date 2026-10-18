'दृश्यम 3' का जलवा 'तीसरे हफ्ते भी बरकरार, भारत में 341 करोड़ तो दुनियाभर में 528 करोड़ पार
मनोरंजन
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने तीसरे शनिवार को 5 करोड़ रुपये कमाए, जो शुक्रवार की कमाई से ज्यादा हैं। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल कमाई 341.10 करोड़ रुपये हो गई है, वहीं, दुनियाभर में फिल्म अब तक करीब 528.77 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है।
'दृश्यम 3' की नई कहानी और दमदार अभिनय
फिल्म में विजय सालगांवकर (देवगन) उन राजों को बचाने की कोशिश करते दिखते हैं, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से छिपाया है। इसकी नई कहानी मलयालम वर्जन से हटकर है, जो इसे अलग बनाती है। अजय देवगन के अलावा जयदीप अहलावत, तब्बू और प्रकाश राज ने भी फिल्म में अपने दमदार अभिनय से जान फूंक दी है। इसकी दिलचस्प कहानी और जबरदस्त एक्टिंग के कारण 'दृश्यम 3' दर्शकों से जुड़ने में कामयाब रही है और फ्रेंचाइजी की रफ्तार बनाए रखी है।